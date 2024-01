Índice de Preço de Alimentos da FAO recua 13,7% em 2023 ante o ano anterior

O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) recuou 1,5% em dezembro em comparação com o mês anterior. A média ficou em 118,5 pontos no último mês do ano, 1,8 pontos a menos que o resultado de novembro. A FAO atribui o resultado às baixas nos índices de óleos vegetais, açúcar e carne, que mais do que compensaram as altas nos índices de cereais e produtos lácteos. Em comparação com o mesmo mês em 2022, o índice recuou 13,3 pontos (10,1%). No conjunto de 2023, o índice registrou 124 pontos, 19,7 pontos (13,7%) abaixo do valor médio do ano anterior.

O subíndice de preços dos Cereais registrou média de 122,8 pontos em dezembro, 1,8 pontos (1,5%) a mais ante novembro, mas ainda 24,4 pontos (16,6%) abaixo do valor de um ano atrás. No mês, os preços de exportação do trigo subiram com as perturbações logísticas relacionadas ao clima em países exportadores e tensões no Mar Negro. Os preços mundiais do milho também se fortaleceram, com as preocupações com o plantio da segunda safra no Brasil e as restrições logísticas que dificultaram os embarques da Ucrânia. Já o subíndice do arroz subiu 1,6% no mês. No ano todo, o subíndice de cereais ficou em 130,9 pontos, 23,8 pontos (15,4%) abaixo da média anual recorde de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O levantamento mensal da FAO também mostrou que o subíndice de preços dos Óleos Vegetais registrou média de 122,4 pontos em dezembro, 1,7 pontos (1,4%) a menos em relação a novembro. Conforme a FAO, o recuo ocorreu devido aos preços mundiais mais baixos dos óleos de palma, de soja, de colza e de girassol. No mês, o óleo de soja caiu mais de 3%, com a queda na demanda do setor de biodiesel e as condições climáticas favoráveis em partes das principais regiões de cultivo no Brasil. Em 2023, o subíndice ficou em 126,3 pontos, queda acentuada de 61,5 pontos (32,7%) em relação a 2022, marcando uma baixa de três anos em meio ao aumento das ofertas globais.