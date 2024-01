IGP-DI de dezembro sobe 0,64%, ante 0,50% em novembro, e fecha 2023 em queda de 3,30%, diz FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,64% em dezembro, após uma elevação de 0,50% em novembro, divulgou nesta sexta-feira, 5, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou dentro do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam uma alta desde 0,54% a 1,18%, com mediana positiva de 0,65%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma redução de 3,30% no ano de 2023, na comparação com mediana negativa em 3,28%.