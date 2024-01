Exigência de vistos para entrar no Brasil será em abril; entenda o que muda

Fica estabelecido, portanto, que os cidadãos dos países citados acima precisarão de autorização, por meio do visto, para entrar no Brasil a partir de abril. A decisão faz parte da política de reciprocidade . Entenda mais abaixo

Anteriormente, a cobrança estava prevista para o dia 10 de janeiro. No entanto, segundo o Governo, ainda falta concluir o processo de implementação do sistema, além de evitar problemas na alta temporada de viagens de fim e início de ano.

A data para a exigência de vistos de entrada no Brasil para portadores de passaporte comum de Austrália, Canadá e Estados Unidos foi adiada para 10 de abril de 2024.

A nova data foi oficializada em uma publicação do Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 4. A intenção é garantir uma introdução segura para a medida, sem consequências para o setor de turismo.

Saiba como funciona a política de reciprocidade

A política de reciprocidade é um mecanismo histórico da diplomacia brasileira. Em setembro de 2023, à época da publicação da versão anterior do decreto, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explicou o conceito.

"No governo anterior, foi suspensa a obrigatoriedade de americanos, canadenses, australianos e japoneses. A medida foi dada de graça. Sem reciprocidade. Brasileiros continuaram precisando de visto para viajar para esses países."

Além disso, ele explicou que, no início do governo, por instrução do presidente Lula, foram reestabelecidos os vistos.

O único país que aceitou, na negociação, foi o Japão. Enquanto isso, os outros alegaram que não era possível pela legislação de cada um deles.