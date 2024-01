DPVAT: governo quer retomar cobrança de imposto; entenda

Isso porque os recursos, geridos desde 2021 pela Caixa Econômica Federal , estão acabando. Segundo o portal da CBN, restam no fundo cerca de R$ 790 milhões, o que seria suficiente para pagar as indenizações de acidentes ocorridos até o meio de novembro de 2023.

Carros: R$ 5,23

Motos: R$ 12,30



Ônibus com frete: R$ 10,57

Ônibus sem frete: R$ 8,11

Caminhões: R$ 5,78

No fim de outubro de 2023, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que reformula o DPVAT. Contudo, a discussão sobre a proposta foi adiada para este ano e ainda não possui data nem valor definido.

DPVAT: porque o imposto foi extinto?



Por determinação do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o DPVAT foi extinto em janeiro de 2021 a partir de uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo da mudança seria evitar fraudes.



À época, especialistas criticaram o fim da cobrança, argumentando que seria mais justo para a sociedade que o governo atacasse os casos de corrupção, em vez de extinguir uma prática que já havia sido socialmente aceita há décadas.

Além disso, a gestão dos recursos e pagamentos do DPVAT passou a ser feita pela Caixa Econômica Federal, após contrato com a Susep.

Com esses anos sem nenhuma cobrança, vítimas de trânsito reclamaram que não dispõem de atendimento presencial e são obrigadas a lidar com um aplicativo com inconsistências.