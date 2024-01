Bolsas da Europa fecham mistas e recuam na 1ª semana do ano, com payroll e CPI da zona do euro

As bolsas europeias fecharam mistas nesta sexta-feira, 5, depois de dados da inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) da zona do euro ficarem abaixo do esperado e sustentarem fraqueza no bloco econômico, enquanto investidores também digerem os dados de criação de empregos dos Estados Unidos, que vieram fortes e trouxeram revisões para baixo de meses anteriores. No acumulado da primeira semana do ano, os índices europeus, com exceção do PSI20, em Lisboa, acumularam perdas.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,43% a 7.689,61 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em queda de 0,14%, a 16.594,21 pontos. O CAC 40, em Paris, cedeu 0,40%, a 7.420,69 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,12%, a 30.440,95 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,24%, a 10.157,80 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,73%, a 6.533,68 pontos. As cotações são preliminares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Oxford Economics, os dados da inflação na zona do euro nesta sexta "não são motivos de preocupação", e indicam que a alta vista no CPI de novembro era fruto de influências sazonais. A consultoria destaca também que os componentes do CPI, excluindo-se preços de energia, seguem apresentando "forte tendência de desinflação".