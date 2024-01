Bolsas da Europa caem, em tom cauteloso antes de CPI da zona do euro e payroll dos EUA

São Paulo, 05/01/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, à medida que investidores se mostram cautelosos antes de dados de inflação da zona do euro e do relatório de emprego dos EUA, que devem ajudar a moldar as expectativas para a política monetária este ano.

Logo mais, a Eurostat divulga números preliminares da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro em dezembro. A previsão é de aceleração da taxa anual, assim como ocorreu na Alemanha, fator que não anima o Banco Central Europeu (BCE) a considerar a possibilidade de reduzir juros este ano.

Nas próximas horas, as atenções vão se voltar para o payroll, como é conhecido o relatório de emprego dos EUA. Segundo analistas compilados pelo Projeções Broadcast, a maior economia do mundo gerou 175 mil postos de trabalho no mês passado. Ontem, pesquisa da ADP sobre vagas criadas apenas pelo setor privado norte-americano surpreendeu para cima, esfriando apostas para a trajetória de cortes de juros dos EUA esperada para 2024.

De volta à Europa, um indicador do varejo alemão decepcionou durante a madrugada. As vendas do setor tiveram queda mensal de 2,5% em novembro, bem maior do que se previa.

Às 6h29 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,64%, a de Paris recuava 0,90% e a de Frankfurt perdia 0,64%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham baixas de 0,46%, 0,81% e 0,16%, respectivamente.

