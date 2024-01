Ouro fecha em alta, acompanhando perspectivas para o Fed e aguardando payroll

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 4, em sessão atenta às perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A divulgação da ata da reunião de dezembro da autoridade deu forças ao metal, que seguiu avançando nesta quinta após as leituras de dados de emprego nos Estados Unidos.

Na sexta-feira, a divulgação do payroll (relatório de emprego) norte-americano do último mês é aguarda como um dos grandes catalisadores para os preços na semana.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro fechou em alta de 0,35%, a US$ 2.050,00 por onça-troy.