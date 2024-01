Deflação no IPP de novembro interrompe três meses de altas de preços

A queda de 0,43% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de novembro interrompeu uma sequência de três meses de aumentos de preços, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o IPP teve deflação em nove dos últimos 13 meses, com aumentos de preços em apenas quatro (janeiro, agosto, setembro e outubro de 2023).

"O comportamento do segundo semestre de 2023 tem sido distinto com relação aos primeiros meses do ano, quando o predomínio do viés deflacionário foi mais claro. Mesmo assim, a média praticada em novembro na porta da fábrica permanece mais baixa do que o patamar de 2022", afirma o analista do IPP do IBGE Felipe Câmara, em nota oficial.