Alcolumbre define relator da PEC da autonomia fiscal do BC; assunto deve avançar no 1º semestre

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) será o relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá autonomia fiscal e orçamentária ao Banco Central. A proposta deve ser uma das principais pautas na CCJ na volta do recesso parlamentar, em fevereiro, junto com a PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas.

Plínio Valério foi o autor do projeto que deu autonomia operacional ao BC, aprovado pelo Congresso em 2021. O senador foi escolhido pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), para levar a discussão adiante.

Valério deve começar as reuniões após a volta do recesso parlamentar, em fevereiro. Auxiliares do BC pretendem se reunir com o senador no mês que vem para iniciar a interlocução sobre o texto a ser apresentado na CCJ.