PMI industrial do Japão cai a 47,9 em dezembro, apontam S&P Global e Jibun Bank

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria do Japão caiu de 48,3 em novembro a 47,9 em dezembro na leitura final, informaram a S&P Global e o Jibun Bank. Na prévia do mês, o indicador foi de 47,0. O resultado ficou abaixo da marca neutra de 50, que separa contração (abaixo de 50) de expansão (acima de 50) na escala de 0 a 100.

"As empresas relataram novamente quedas simultâneas na produção e em novos pedidos. A queda no número de novos trabalhos foi especialmente acentuada, com os membros do observando a contínua incerteza do mercado a nível interno e externo", indicou a S&P Global.