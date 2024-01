Opep+ reforça compromisso com unidade e estabilidade do mercado, dias após saída da Angola

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) divulgou comunicado nesta quarta-feira, 3, no qual reforça o compromisso com a "unidade, coesão integral e estabilidade do mercado" da commodity. A nota é emitida em meio a incertezas sobre a uniformidade do cartel, após a saída da Angola no final do ano passado.

O texto ressalta que esforços extraordinários do grupo ajudaram a economia global a superar os desafios dos últimos anos, entre eles a pandemia de covid-19, além de terem assegurado a estabilidade do mercado de trabalho, especialmente quando comparado a outros ativos semelhantes.

"Além disso, os países-membros da Opep reafirmam o seu compromisso firme com os objetivos partilhados de unidade e coesão, tanto dentro da Organização como com os países produtores não pertencentes à Opep que participam da DoC", afirma, em referência à declaração de cooperação da Opep+.