IDP de novembro foi maior para o mês desde 2019, afirma Fernando Rocha, do BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta quarta-feira que em novembro o Investimento Direto no País (IDP), de US$ 7,780 bilhões, foi o maior para o mês desde 2019, quando ficou em US$ 8,7 bilhões. No mesmo mês de 2022, o montante havia sido de US$ 7,583 bilhões e, em outubro, entraram no País apenas US$ 3,306 bilhões em IDP.

"O IDP teve resultado robusto em novembro, ligeiramente acima do resultado de novembro de 2022", constatou o técnico. Ele lembrou que os fluxos de IDP estavam vindo baixos ao longo de 2023, principalmente quando comparados aos de 2022, que foi um "auge recente" em valores depois da pandemia de coronavírus. "Mas em novembro houve uma recuperação", salientou, acrescentando que, mesmo com a redução vista no ano passado, o IDP segue bem superior ao déficit da conta corrente. O IDP é uma forma de "financiar" esse resultado negativo das transações.

O resultado do mês de novembro veio acima do teto das estimativas do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 2,80 bilhões a US$ 7,50 bilhões. A mediana apontava ingresso líquido de US$ 3,950 bilhões. No ano até novembro, o fluxo de IDP ficou em US$ 52,716 bilhões. Em 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 57,718 bilhões, o que representa 2,68% do Produto Interno Bruto (PIB).