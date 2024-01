Em ata, dirigentes do Fed veem taxa de juros como provavelmente 'no pico ou perto dele'

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) concordaram que o ciclo de aumento das taxas que começou em 2022 provavelmente chegou ao fim, de acordo com a ata da reunião de dezembro, divulgada nesta quarta-feira, 3. Na visão deles, o nível está no "pico, ou perto dele". Segundo o documento, os formuladores de política apontaram para o abrandamento da inflação, especialmente para as taxas anualizadas a seis meses, bem como para sinais de que as cadeias de abastecimento estão voltando à normalidade, e que o mercado de trabalho está começando a relaxar à medida que mais pessoas ingressam na força laboral.

Os dirigentes também disseram que elevar as taxas de juros acima de 5% reprimiu a demanda do consumidor, permitindo que a inflação diminuísse. Por sua vez, eles não discutiram quando começariam os cortes nas taxas. As autoridades do Fed planejaram três cortes nas taxas para 2024.

Os participantes do encontro também observaram, no entanto, que as suas perspectivas estavam associadas a um grau de incerteza elevado e que era possível que a economia pudesse evoluir de uma forma que tornasse apropriados novos aumentos no intervalo-alvo das taxas.