Dívida externa bruta estimada pelo BC é de US$ 336,336 bilhões em novembro

A estimativa do Banco Central (BC) para a dívida externa brasileira em novembro é de US$ 336,336 bilhões. De acordo com a instituição, o ano de 2022 terminou com uma dívida de US$ 319,634 bilhões. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 259,873 bilhões em novembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 76,464 bilhões.

O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou positivo em US$ 1,738 bilhão em novembro, informou o Banco Central nesta quarta-feira. Em igual mês de 2022, o resultado havia sido positivo em US$ 2,222 bilhões.

Já o investimento líquido em fundos de investimentos no Brasil ficou negativo em US$ 156 milhões no penúltimo mês do ano. Em novembro do ano anterior, ele havia sido positivo em US$ 137 milhões.