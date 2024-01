Criptomoedas: bitcoin cai, com dúvidas sobre ETF à vista nos EUA e de olho em ata do Fed

O preço do bitcoin amargou perdas nesta quarta-feira, 3, conforme crescem temores de que a Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) possa recusar as principais propostas para o ETF de bitcoin à vista. A votação deve acontecer na próxima semana, e uma aprovação facilitaria a entrada de investidores institucionais no mercado cripto.

Por volta das 17h40 (de Brasília), o bitcoin caía 5,54%, a US$ 42.605,52 e o ethereum recuava 6,98%, a US$ 2.207,92, segundo a Binance.

Hoje, a ata referente à mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) mostrou que dirigentes veem juros no pico ou perto dele atualmente, mas ainda estão incertos sobre o início do ciclo de cortes. A divulgação do documento deixou os mercados voláteis, com consequências também no universo cripto, que observa notícias sobre o ETF à vista.