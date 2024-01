Concurso da Petrobras: locais de prova serão ampliados para 35 cidades

As inscrições para o concurso da Petrobras, com 6.412 vagas de nível técnico, foram suspensas pelo Governo Federal. Destas, 916 são oportunidades imediatas e o salário inicial é de R$ 5.878,82.

Segundo o comunicado publicado nesta quarta-feira, 3, no Diário Oficial da União (DOU), o motivo para a interrupção é porque haverá uma ampliação de 19 para 35 cidades onde as provas objetivas serão aplicadas, incluindo as capitais de todos os estados do País.

Assim, a plataforma por onde as inscrições do concurso são realizadas precisará ficar fora do ar para o ajuste de inclusão das novas cidades entre as opções no momento da candidatura.