BC adia revisão do setor externo para fevereiro e fará revisão extra após nova lei cambial

O Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira, 3, que fará revisões na próxima edição da nota do setor externo, referente a dezembro e que será divulgada em fevereiro. Normalmente, atualizações do segundo semestre ocorrem nas divulgações referentes a novembro. "As revisões ordinárias anuais das estatísticas do setor externo ocorrem nos meses de julho e novembro. Neste ano, excepcionalmente e em decorrência da operação padrão dos servidores do Banco Central do Brasil (BCB), a revisão anual prevista para novembro será realizada na próxima edição desta Nota para a Imprensa", explicou a autoridade monetária.

De acordo com o BC, a incorporação dos resultados do Censo de Capitais Estrangeiros no País permitirá revisar a posição de Investimento Direto no País (IDP) e aprimorar as estimativas para as posições seguintes. No caso da rubrica balanço de pagamentos, o BC pretende, para 2022, revisar os lucros auferidos por empresas de investimento direto residentes no País, com impactos nas despesas de lucros, na renda primária e nas transações correntes, e nas transações de IDP, via lucros reinvestidos. Para 2023, aprimorar as estimativas de despesas de lucros de investimento direto.

O BC informou ainda que fará uma revisão extraordinária para incorporação de novas fontes de dados. A instituição lembrou que, a partir da regulamentação da Lei nº 14.286 de 29 de dezembro de 2021, que aprimorou o mercado de câmbio e de capitais internacionais, novas fontes permitem ampliações adicionais na cobertura das transações entre residentes e não residentes para além das operações cambiais.