Ata do Fed: dirigentes concordam que atividade desacelerou, mas inflação permanece elevada

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) concordaram, durante a reunião de política monetária de dezembro, que a atividade econômica dos EUA havia desacelerado do forte ritmo visto no terceiro semestre. As autoridades observaram, no entanto, que a inflação e o crescimento nos empregos permaneciam elevados, apesar de terem suavizado ao longo do ano. Eles notaram também que a taxa de desemprego continuava baixa, segundo consta na ata do encontro.

O documento destaca que os integrantes do Fed mudaram trecho do comunicado para indicar sua visão de que os juros provavelmente chegaram ao pico ou estão muito próximo disso, ao mesmo tempo deixando a porta aberta para eventual aperto adicional, se assim julgarem necessário.

Os membros do Fed concordaram também que condições financeiras e de crédito mais restritivas para as famílias e as empresas provavelmente pesariam sobre a atividade econômica, as contratações e a inflação, mas que a extensão destes efeitos era incerta. Eles acertaram que permaneceriam "extremamente atentos aos riscos de inflação". Eles disseram ainda que o sistema bancário dos EUA era sólido e resiliente.