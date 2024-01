Veja como aderir ao programa de renegociação de dívidas da Receita

Programa permite o pagamento de dívidas tributárias sem multas e juros. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O programa de Autorregularização Incentivada de Tributos, que inicia nesta terça-feira, 2, e permite o pagamento de dívidas tributárias sem multas e juros, pode ser aderido tanto por pessoas físicas quanto jurídicas em condições específicas. Veja detalhes sobre como aderir ao programa abaixo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a Receita Federal do Brasil (RFB), a medida visa incentivar os contribuintes a regularizarem débitos não declarados, no intuito de evitar autuações e litígios tributários.

"A dívida consolidada pode ser liquidada com redução de 100% das multas e juros, sendo necessário o pagamento de 50% da dívida como entrada, com o restante parcelado em até 48 prestações mensais", detalhou a RFB. Quais tributos estão inclusos no programa? A Receita Federal informou que, no programa, poderão ser incluídos "tributos que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização, e tributos constituídos no período entre 30 de novembro de 2023 até 1º de abril de 2024". O órgão declarou ainda que a autorregularização abrange todos os tributos em sua administração, como "créditos tributários decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem, total ou parcialmente, a declaração de compensação", por exemplo. No entanto, a autorregularização incentivada não se aplica a débitos de microempresas e empresas de pequeno porte, do Simples Nacional, no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, segundo a RFB. Qual o prazo de adesão ao programa? Pessoas interessadas no programa podem realizar adesão entre 2 de janeiro a 1º de abril de 2024, de acordo com a Receita Federal. Quem pode aderir ao programa? O programa pode ser aderido por pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil.

Play

Como aderir ao programa? As pessoas interessadas em aderir ao programa devem realizar um pedido formal por meio do site do e-CAC, conforme diretrizes da Instrução Normativa RFB Nº 2.066. Durante a análise do requerimento, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, e a aceitação implica em confissão extrajudicial irrevogável da dívida, conforme detalhado pela Receita. Utilização de créditos A RFB pontua também que os contribuintes podem utilizar créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).