Reino Unido: leilão de Gilts de março tem data alterada

A autoridade britânica responsável por gerir as dívidas do governo do Reino Unido mudou a data de leilões de Gilts em março. O motivo é para não coincidir com o anúncio orçamentário do Ministro de Finanças, que acontecerá no dia 6 de março.

O Debt Management Office comunicou que o leilão de Gilts com vencimento em três anos foi movido de 6 de março para 5 de março. As datas de outros dois leilões de títulos de longo prazo também foram alteradas, de 5 de março para 19 de março; e de 19 de março para 26 de março.