PMI industrial da China sobe a 50,8 em dezembro, na segunda expansão seguida

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 50,7 em novembro para 50,8 em dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 2, pela S&P Global em parceria com a Caixin. Foi o segundo mês consecutivo de expansão do indicador. O índice da S&P Global/Caixin, no entanto, contrasta com o PMI industrial oficial, divulgado na véspera. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) do país, o PMI industrial recuou entre novembro e dezembro, de 49,4 para 49,0. Leituras abaixo de 50 sugerem contração da atividade, enquanto números acima desse nível indicam expansão. Fonte: Dow Jones Newswires.