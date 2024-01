Ouro fecha perto da estabilidade, iniciando 2024 com foco nas trajetórias dos BCs

O contrato mais líquido do ouro fechou perto da estabilidade nesta terça-feira, 2, começando um ano que promete ser de atenções às posturas dos principais bancos centrais. Após uma forte alta em 2023, analistas observam espaço para a commodity continuar sua trajetória de ganhos, impulsionada especialmente por cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). Por outro lado, uma maior demora para a redução das taxas do que a antecipada pelo mercado pode pesar nos preços. Nesta semana, o payroll de dezembro nos Estados Unidos, que será divulgado na sexta-feira, promete ser um dos primeiros grandes catalisadores para o ouro em 2024.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 0,08%, a US$ 2.073,40 por onça-troy.

O analista Craig Erlam da Oanda aponta que a segunda metade do mês passado foi muito promissora para o ouro devido às expectativas de taxas de juro mais baixas e aos dados econômicos favoráveis. "Os traders podem agora estar se perguntando se os investidores se deixaram levar ou se o que agora parece agressivo se revela exatamente o oposto", avalia. A inflação acelerou muito mais rapidamente do que se esperava e poderá também ultrapassar os limites durante a descida, forçando os bancos centrais a reduzir as taxas muito mais rapidamente do que o esperado, sugere o analista.