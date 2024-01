Estimativa do Focus para PIB permanece em alta de 2,92% (2023) e de 1,52% (2024)

O Boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 2, pelo Banco Central manteve a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. A mediana para a alta da atividade em 2023 seguiu em 2,92% ante 2,84% de um mês atrás. Considerando apenas as 65 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 também seguiu em 2,92%.

O Ministério da Fazenda revisou em novembro sua projeção para o crescimento do PIB deste ano de 3,2% para 3,0%. Para 2024, a estimativa da equipe econômica é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual também é de crescimento de 3,0% para 2023, mas de apenas 1,7% para 2024, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro. No final do ano passado, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse estar mais otimista do que a estimativa apresentada pela própria instituição, que é preparada pela equipe técnica.