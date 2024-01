Criptomoedas: bitcoin avança e atinge US$ 45 mil, com otimismo por aprovação de ETF

Bitcoin eethereum seguem seu rali no começo de 2024, avançando nos primeiros dias do ano com notícias sobre a provável aprovação dos fundos negociados em bolsa (ETF) de bitcoin à vista pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). Como resultado, a cotação da principal criptomoeda atingiu US$ 45 mil, chegando na máxima em nove meses, e analistas veem espaço para continuidade nos ganhos.

Por volta das 17h15 (de Brasília), o bitcoin subia 3,18%, a US$ 42.048,99 (R$ 221.527,19) e o ethereum avançava 1,25%, a US$ 2.376,62 (R$ 11.666,69), segundo a Coinbase.

A expectativa é de que a aprovação do ETF deverá trazer bilhões para o mercado de criptomoedas. A Reuters, citando fontes familiarizadas com o assunto, informou que a SEC pode notificar potenciais emissores já na terça ou quarta-feira de que eles serão autorizados a lançar os ETFs de bitcoin na semana seguinte.