Confiança empresarial cai 0,6 ponto em dezembro ante novembro, para 91,2 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 0,6 ponto em dezembro ante novembro, a quarta queda consecutiva, para 91,2 pontos, menor nível desde abril passado, informou nesta terça-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,9 ponto em dezembro.

"A confiança empresarial encerra 2023 em patamar muito semelhante ao de 2022, sugerindo pouco avanço ao longo do ano. A sinalização dos resultados do último trimestre mostra que há uma ligeira melhora na percepção sobre o momento presente, porém com mais cautela em relação às expectativas para os próximos meses. O ritmo da confiança em 2024 ainda segue incerto, dependendo da continuidade de melhoria do ambiente macroeconômico e retomada de algumas atividades-chave, como por exemplo serviços, que tem relatado piora nas suas últimas avaliações", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.