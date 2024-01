Concurso do Ministério da Pesca vai abrir 264 vagas temporárias; saiba mais

Para atender necessidades de caráter excepcional voltadas ao interesse público, o Ministério da Pesca e Aquicultura foi autorizado a contratar até 264 pessoas em regime temporário, de acordo com publicação no Diário Oficial da União hoje, 2.

O prazo de duração dos contratos será de até quatro anos. No entanto, poderá ser prorrogado desde que contenha as devidas justificativas com base nas necessidades de conclusão das atividades, segundo a Lei Nº 8.745, de 1993.

Segundo o comunicado, o recrutamento das pessoas dependerá de "prévia aprovação das candidatas e candidatos em processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.745, de 1993".

Já a remuneração será definida "em conformidade com a importância de que tratam o inciso II do art. 7º da Lei nº 8.745, de 1993, e do Decreto nº 6.479, de 11 de junho de 2008", de acordo com o Ministério.

