Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, com perdas na China e quase recorde na Austrália

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/01/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única no primeiro pregão de 2024, com as chinesas recuando após dados contrastantes de atividade manufatureira e a da Austrália se aproximando de seu nível recorde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,43% nesta terça-feira, a 2.962,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda de 0,76%, a 1.823,85.