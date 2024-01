BNDES contratou até R$ 10 bi em financiamento às exportações da Embraer em 2023

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou, em nota, um balanço das operações de apoio às exportações de aeronaves da Embraer no ano de 2023. O banco de fomento informou ter aprovado e contratado sete operações com financiamento de até R$ 10 bilhões às vendas da fabricante brasileira de aviões para o exterior.

O apoio do BNDES permitirá a produção e entrega de 67 aeronaves comerciais até 2025, ressaltou o banco, em nota divulgada à imprensa nesta terça-feira, 2. O banco de fomento viabilizará as exportações de aeronaves da Embraer para a Skywest Airlines, para a American Airlines e para a Azorra Aviation Holdings, em operações que somam mais de R$ 7 bilhões, com financiamento de cerca de R$ 6 bilhões do BNDES.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Além de promover o desenvolvimento da indústria nacional de bens tecnológicos, as exportações de aeronaves ampliam e mantêm empregos de elevada qualificação e geram divisas importantes para a economia do país. Trata-se de operações estratégicas alinhadas à política brasileira de apoio à exportação, e estão inseridas em um esforço maior empreendido pelo Governo Federal de trazer mais competitividade às exportações brasileiras e incentivar a atuação das empresas nacionais no mercado internacional", justificou o BNDES, em nota.