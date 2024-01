UE: Von der Leyen destaca presidência da Bélgica no bloco e reforça apoio à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destaca nesta segunda-feira, dia 1º, em mensagem no X (ex-Twitter), o início da presidência rotativa da Bélgica na União Europeia, e fala em estreitar a cooperação entre os membros do bloco. "Por uma democracia europeia mais forte e pela liberdade da Ucrânia", afirmou ela. Von der Leyen defende ainda uma economia que "abrace a mudança e siga competitiva". Na UE, cada país ocupa por seis meses a presidência rotativa do Conselho do bloco. No último semestre, a Espanha ocupava o posto.