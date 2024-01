Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira tomam posse na terça-feira, 2, como diretores do BC

Os economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira irão tomar posse como diretores do Banco Central na próxima terça-feira, 2, informou na sexta-feira, 29, a instituição. Em nota, o BC também comunicou uma mudança na designação da diretoria colegiada do órgão. Embora Teixeira tenha sido indicado originalmente para substituir o diretor Maurício Moura na Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, o novo integrante do BC indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá ocupar a diretoria de Administração.

Hoje o cargo é de Carolina Barros, que, a partir do dia 2, ficará com a Diretoria de Relacionamento. De acordo com o Banco Central, a alteração foi promovida "em total consonância e com a concordância unânime" de toda a diretoria, e atende ao disposto no Regimento Interno do BC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comunica ao mesmo tempo uma alteração na designação da Diretoria Colegiada. A partir de 2 de janeiro de 2024, a diretora de Administração, Carolina Barros, passará a ocupar a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta em substituição ao atual diretor Maurício Moura, cujo mandato encerra-se em 31 de dezembro de 2023", apontou o BC.