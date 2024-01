Diesel vai ficar mais caro a partir desta segunda, dia 1º

Governo Federal retoma a cobrança integral do PIS/Cofins sobre o combustível. A parcela do imposto representará cerca de R$ 0,35 por litro de diesel.

A tributação sobre o litro do diesel vai subir a partir desta segunda-feira, dia 1º de janeiro. Isso porque a partir desta data o Governo Federal retoma a cobrança integral do PIS/Cofins sobre o combustível. A parcela do imposto representará cerca de R$ 0,35 por litro de diesel.

Mas a expectativa é de que alta não seja sentida com tanta força pelo consumidor final. Uma vez que no último dia 27 de dezembro a Petrobras anunciou de R$ 0,30 no preço do litro do diesel às distribuidoras, fazendo com que o preço do produto caísse para R$ 3,48 o litro.

Entenda o que muda

O imposto sobre o diesel estava zerado desde 2021. Porém, em junho do ano passado, o Governo anunciou que a cobrança seria retomada parcialmente para bancar o programa de estímulo à venda de carros novos. A primeira gradação nos tributos entrou em vigor no dia 2 de outubro.