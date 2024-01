Decretos são única forma de evitar "catástrofe econômica" sem precedentes, diz Milei

Para Milei, os decretos econômicos "são o primeiro passo" para o país se afastar do modelo "empobrecedor" imposto por gestões antigas e estão de acordo com o caminho "duro e de sacrifícios" que prometeu durante sua campanha eleitoral.

Milei concluiu sua mensagem pontuando que o objetivo da nova legislação é "voltar a ser um país livre, limitando o poder do Estado, focando na defesa da vida, liberdade e propriedade dos argentinos".

O presidente defende que mudar este cenário "cabe a todos os argentinos", incluindo membros do Congresso que "precisam decidir se querem continuar sendo parte do problema ou se farão parte da mudança".

A mensagem de Milei ocorre em meio a críticas ao novo pacote de medidas submetido para aprovação do Congresso, que inclui 664 artigos prevendo estado de emergência até 2025 e mudanças radicais em diversas áreas. Frente a falta de maioria no Congresso, Milei ameaçou convocar uma consulta popular, caso os políticos rejeitem os decretos.

As medidas, entretanto, enfrentam oposição de alguns grupos empresariais e de parte da população, com a primeira greve trabalhista convocada pela principal central sindical da Argentina - a Confederação Geral do Trabalho (CGT) - para 24 de janeiro.