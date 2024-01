Atualização da tabela do IR isentaria 13,7 milhões de brasileiros

Estudo da Unafisco demonstra defasagem e cobra promessa do presidente Lula de uma correção dos cálculos

Sem atualização desde 2015, a tabela do Imposto de Renda para Pessoa Física poderia deixar de fora da obrigação da declaração 13,7 milhões de pessoas, segundo estudo feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco). Veja as diferenças abaixo.

"A estimativa para o exercício 2025 indica que, com a devida correção, mais de 13,7 milhões de pessoas seriam isentas adicionalmente", indica a nota da Associação projetando um ajuste nas regras a partir de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O levantamento feito e revelado na última considera a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, a inflação mais comum para o cálculo do consumo) de dezembro de 2023.