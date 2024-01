Brisanet apresenta problemas de conexão em Fortaleza e Região Metropolitana

Leitores do O POVO relatam conexão interrompida e lentidão desde a noite da sexta-feira, 29 de dezembro

Usuários do serviço de banda larga da Brisanet têm relatado lentidão e até falta de conexão com a internet desde a noite da sexta-feira, 29 de dezembro. A empresa confirma os problemas no atendimento, mas o prazo de reparo não é cumprido.

Ao O POVO, leitores apontaram problemas nos bairros Benfica, Centro, Cidade 2000, Panamericano e Passaré, em Fortaleza. Relatos também foram recebidos de localidades entre Maracanaú e Maranguape.