Greve de servidores do Banco Central traz risco de instabilidade no Pix; entenda

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) aprovou uma greve geral de 24 horas dos servidores do órgão para o dia 11 de janeiro de 2024, buscando provocar um "apagão", que traz risco de causar instabilidade em diversos serviços, como o Pix .

Veja abaixo os serviços que podem ser afetados com a greve dos servidores do BC, segundo o sindicato

Obstrução na gestão do Banco Central, resultando em atrasos e não-entrega de serviços;



Manutenção do Pix pode ficar prejudicada, trazendo risco à continuidade dos serviços;



Maior impacto na conclusão de projetos em curso, como o Drex, supervisão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, e regulamentação de ativos virtuais;



Possíveis adiamentos e suspensões de atividades com a participação dos agentes do mercado financeiro.

Entre os principais pleitos reivindicados pelos servidores do BC estão a criação de uma retribuição por Produtividade Institucional, reajuste nas tabelas remuneratórias, exigência de nível superior para o cargo de técnico e a mudança do nome do cargo de analista para auditor.

O POVO procurou o MGI para dar uma resposta, e atualizará a matéria quando a demanda for respondida.

