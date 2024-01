Bolsas da Europa fecham com viés positivo e EuroStoxx 600 sobe cerca de 13% em 2023

As bolsas da Europa fecharam com viés positivo nesta sexta-feira, 29, permitindo que a maior parte das praças europeias encerrem este ano com ganhos robustos. Contudo, a Bolsa de Londres se distanciou dos pares, abalada pelo crescimento fraco do Reino Unido em 2023.

O índice EuroStoxx 600 fechou em alta de 0,20%, a 479,02 pontos, e variação anual de 12,74%.

O último pregão do ano encerrou sem grandes movimentações na Europa, em dia de agenda esvaziada e baixa liquidez. A consolidação das expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deverão cortar juros ao longo de 2024 provocou certa cautela entre os investidores, enquanto o mercado aguarda novos catalisadores para um rali, observou o Swissquote, em nota.