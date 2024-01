Prazo para sacar abono salarial PIS/Pasep termina nesta quinta-feira, 28

Após esse prazo, as parcelas não pagas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Nesse caso, ainda é possível recuperar o dinheiro, mas a ação terá de ser realizada pelos canais do Ministério do Trabalho.

De acordo com a Caixa Econômica Federal , responsável pelo pagamento do PIS, cerca de 84,5 mil trabalhadores não buscaram receber o benefício, totalizando o valor de R$ 71,7 milhões, aproximadamente.

Quem tem direito ao abono salarial PIS/Pasep de 2023?

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, 5 anos, e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).



Como consultar o abono salarial PIS/Pasep de 2023?

A consulta dos trabalhadores está disponível desde o dia 5 de fevereiro por meio do portal Gov.br, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (Android ou iOS) ou pelo número 158.

É preciso ter uma conta autenticada no Gov.br e digitar o número do CPF. Em seguida, o indivíduo deve procurar a opção “Benefícios”, selecionando depois “Abono Salarial”.

O trabalhador do setor privado pode conferir a sua situação com o número 0800-726-0207 ou acessar os aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Os servidores públicos, por outro lado, podem consultar o site do Banco do Brasil.