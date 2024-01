Petróleo fecha em queda, com apoio apenas pontual do dado de estoques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo exibiram perdas, nesta quinta-feira, 28. A commodity chegou a diminuir a queda, após relatório semanal de estoques do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, mas o movimento não se sustentou, o que prolongou as perdas da sessão anterior.

O contrato do WTI para fevereiro fechou em baixa de 3,16% (US$ 2,34), em US$ 71,77 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para março caiu 3,00% (US$ 2,39), a US$ 77,15 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O petróleo mostrou volatilidade logo cedo, perto da estabilidade após as perdas de quase 2% da quarta-feira. Ainda pela manhã, o sinal negativo se impôs. Houve ainda uma reação parcial ao DoE, mas sem sustentar o movimento, também diante do fortalecimento do dólar.