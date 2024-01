MP da compensação está na Casa Civil e Lula avaliará o momento para publicar, diz Barreirinhas

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta quinta-feira (28) que a Medida Provisória com o plano de compensação da extensão da desoneração da folha de pagamento, anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na Casa Civil. "Agora, o presidente Lula avaliará o melhor momento para assinatura e publicação", afirmou, em coletiva de imprensa.

De acordo com ele, as medidas ajudarão a equilibrar o impacto de R$ 12 bilhões causado pela extensão da desoneração da folha de pagamento. "Tiramos esse risco do Orçamento do ano que vem. Tiramos esse rombo de R$ 12 bilhões do Orçamento do ano que vem", explicou.

Barreirinhas garantiu que o novo modelo de benefício tributária para as empresas é mais pró-emprego. "Repito: não estamos preocupados com a arrecadação, mas com o planejamento orçamentário", reforçou.