Bolsas da Europa fecham em baixa, pressionadas por possível cautela em cortes dos BCs locais

Os mercados acionários da Europa tiveram tom em geral negativo, nesta quinta-feira. Em dia de agenda modesta, um dirigente do Banco Central Europeu (BCE) advertiu que não há garantia de que haverá cortes de juros em 2024, e a postura mais dura na política monetária tende a pesar nas bolsas.

Integrante do conselho do BCE Robert Holzmann afirmou que é muito cedo para falar em corte de juros na zona do euro e enfatizou que não há garantia disso para o próximo ano. A postura mais dura pressiona as bolsas, mas as apostas do mercado continuam a ser amplamente favoráveis a cortes nos juros pelo BCE em 2024. Hoje, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,11%, a 478,08 pontos. Em Frankfurt, o DAX fechou em baixa de 0,24%, a 16.701,55 pontos. O CAC 40 recuou 0,48% em Paris, a 7.535,16 pontos. Na mínima do dia, o FTSE MIB teve queda de 0,30%, a 30.331,17, em Milão. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,35%, a 10.086,20 pontos. O PSI 20 recuou 0,37%, a 6.400,57 pontos em Lisboa.

O quadro no pregão europeu chegou a ser modestamente positivo, mas os ganhos não se sustentaram em geral. A fraqueza do petróleo colaborou para pressionar o setor de energia. Hargreaves Lansdown aponta que o barril de petróleo Brent caiu abaixo de US$ 80, empurrando as gigantes da energia, Shell (-0,06%) e BP (-0,30%). A Maersk agendando agora navios-tanque que retomam as suas passagens através do Canal de Suez e do Mar Vermelho, graças à garantia de uma força marítima liderada pelos EUA na região, ajudou a dissipar algumas preocupações imediatas sobre questões de abastecimento, afirma a consultoria. A Bolsa de Londres fechou em baixa de 0,03%, a 7.722,74 pontos.