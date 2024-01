Haddad teve reunião com representantes de sindicatos de auditores fiscais nesta quarta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se nesta quarta-feira, das 9 horas às 10 horas, com o presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), Isac Moreno Falcão Santos.

Participaram da reunião o secretário Especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, e os seguintes agentes privados: Thales Freitas Alves, representante do Sindicato Nacional dos AnalistasTributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), Anderson Akahoshi Novaes, presidente da Mesa Diretora do Conselho de Delegados Sindicais representando Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), Fabiano Gonçalves Rebelo, Diretor de Estudos Técnicos e representante do Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita).

O Ministério da Fazenda divulgou a agenda do ministro tardiamente, após a realização da reunião.