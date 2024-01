Fortaleza registra emissão recorde de alvarás, licenças e documentos em 2023

Fortaleza registrou número recorde nos alvarás e licenças emitidos em 2023. De janeiro até a 15 de dezembro, 200.720 documentos foram gerados por meio dos canais da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma).

O montante é o maior registrado nos últimos anos. De acordo com a Secretária do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Luciana Lobo, o resultado reflete o ambiente de desburocratização de processos que a gestão municipal tem priorizado para facilitar a vida do cidadão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hoje, por exemplo, é possível solicitar um alvará de construção sem sair de casa, por meio do nosso canal urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br, que dispõe de um catálogo com mais de 50 outros serviços, que vão desde licenciamentos até consultas a legislação urbana e ambiental”, ressaltou.