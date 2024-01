Cancelamento de voos é maior causa de processos contra companhias no País, aponta pesquisa

Problema é causa de 40% de todas as ações judiciais movidas por passageiros que se sentiram prejudicados. Atrasos vêm em seguida, com 25% dos casos

Entre os principais motivos para ações judiciais movidas contra as companhias aéreas no País, o cancelamento de voos aparece em primeiro lugar, respondendo por cerca de 40% dos casos. Os dados são de levantamento feito pela ICA Advocacia e se referem aos processos movidos em 2022.

Na sequência, aparecem: os atrasos, com 25% do total; os extravios de bagagem, com 20%; o overbooking, quando há a venda de número de passagens maior que a capacidade de acomodação da aeronave, com 10%. Por fim, aparecem os casos de impedimento de embarque, 5%.