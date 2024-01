Supermercados têm bom movimento, mas consumidor faz adaptações em ceia

Panetones são itens que não costumam faltar na ceia do consumidor cearense Crédito: FÁBIO LIMA

No Super Lagoa do North Shopping, a autônoma Conceição Lopes de Araújo comemorou o fato de ter conseguido uma renda extra na última semana que permitiu fazer as compras natalinas. “Eu não ia fazer ceia porque achei tudo muito caro. Aí ontem (dia 22) eu recebi dinheiro de uns trabalhos. Aí vai dar certo comprar umas coisas. O chester eu vou avaliar o preço, mas vou comprar umas frutas. Já comprei um espumante de R$ 40. Vai ser um natal bom”, celebrou. Já no São Luiz do Shopping RioMar Fortaleza, o colocador de granito, Gercino de Macedo Souza, resolveu trocar a ave pela carne bovina. “Rapaz, seria bom que a gente tivesse se preparado antes, mas acabou ficando em cima da hora e mais caro. Então, a gente está comprando só o básico mesmo para não passar em branco, com uma salada de maionese, uma carne para assar”, exemplificou. O presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), Nidovando Pinheiro, lembrou que as empresas também estão apostando em kits e ceias semi-prontas. “Hoje a gente vê que as empresas preparam kits com panetone, chocolates etc. Outras estão fazendo uma ceia mais completa e oferecendo carnes de aves no pacote, como também a carne suína. Então, hoje o supermercado oferece diversas opções”, citou. (Colaborou Jullie Vieira, repórter da Rádio O POVO CBN)