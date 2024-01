Vendas de moradias novas nos EUA caem 12,2% em novembro ante outubro

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram 12,2% entre outubro e novembro, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 590 mil unidades, segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio do país. O resultado contrariou expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,2% no nível de vendas no mês passado.

O ritmo anualizado de vendas de outubro foi revisado para baixo, a 672 mil unidades.

De acordo com a pesquisa, a estimativa ajustada sazonalmente de novas casas à venda no final de outubro era de 451 mil, o suficiente para uma oferta de 9,2 meses à atual taxa de vendas.