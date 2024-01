Governo propõe reajuste salarial de 9% em duas parcelas para servidor federal

Documento informando que a proposta foi encaminhada para as entidades sindicais foi enviado pela Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Sobre o anúncio, o secretário de Relações de Trabalho, José Feijóo, diz que os pontos prioritários reivindicados pelas entidades foram respondidos:

Passar o vale alimentação de R$ 658 para R$ 1 mil Acrescentar ao auxílio-creche 51% de reajuste O mesmo reajuste 51% para o auxílio-saúde Recomposição salarial de 2025 e 26, mais 9%, distribuídos em duas parcelas de 4,5%.

"Isso significa que no acumulado, quando considerados os 9% já concedidos em 2023, teremos um total acumulado de reajuste de 19,03%, o que para uma inflação projetada de 16% ao longo desses anos significará inclusive um ganho real”, detalhou o secretário.

Reajuste nos benefícios dos servidores federais

Segundo o Ministério, com os novos valores propostos nos benefícios, a partir de maio de 2024, servidores com as menores remunerações do serviço público federal que recebem, simultaneamente, os três benefícios (alimentação, saúde e creche) passama alta na remuneração total de até 23%.

Já para os que recebem R$ 15 mil e também os três benefícios o acréscimo na remuneração alcança 5,1%.

