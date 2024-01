Dólar abre em queda seguindo exterior e à espera de dados de inflação dos EUA

O dólar, que opera em leve queda em relação a moedas fortes e de países exportadores de commodities, abriu a sexta-feira, 22, em baixa na comparação com o real, sentindo o peso da queda nas taxas dos Treasuries, mas com perdas limitadas pela cautela antes de dados de inflação dos Estados Unidos.

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos publica às 10h30 o índice de preços ao consumidor medido pelos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) referente a novembro. A previsão é de desaceleração de 3% para 2,8% na alta do índice cheio e de 3,5% para 3,3% no núcleo do indicador.

"Isso significaria que a média móvel de seis meses recuaria para perto de 2%, ficando dentro da faixa de 2% a 3% buscada pelo Fed", disse a OFX, empresa de serviços financeiros australiana, em relatório. "Uma surpresa para cima no PCE pode dar espaço para uma recuperação de curto prazo do dólar até o final do ano", acrescentou.