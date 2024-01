Confiança do consumidor sobe 0,7 ponto em dezembro, mostra FGV

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) cresceu 0,7 ponto em dezembro, a 93,7 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta sexta-feira, 22, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em novembro, o indicador havia atingido 93,0 pontos. Com o resultado de hoje, a média móvel trimestral do índice subiu 1,1 ponto.

Entre os componentes do ICC, o Índice de Situação Atual (ISA) recuou 1,7 ponto, a 80,4 pontos. O Índice de Expectativas (IE) subiu 2,5 pontos, a 103,3 pontos.

A abertura da pesquisa por faixas de renda mostrou melhora da confiança em três dos quatro grupos pesquisados.