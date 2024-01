Ceará é oitavo estado do País a receber mais recursos da União: R$ 67 bilhões

Na região Nordeste, o Estado ficou atrás apenas da Bahia, que recebeu R$ 110,37 bilhões, e quase empatou com Pernambuco, que ficou com R$ 67,08 bilhões. São Paulo liderou o ranking, com R$ 305,82 bilhões, enquanto o estado de Roraima recebeu o menor volume de R$ 7,07 bilhões.

O Ceará foi o oitavo estado do País a receber maior volume de recursos do Governo Federal em 2023, considerando os repasses e investimentos feitos ao governo estadual, às prefeituras municipais e aos cidadãos, de um modo geral, totalizando R$ 67 bilhões.

Do total de R$ 67 bilhões repassados para o Ceará, R$ 10,98 bilhões foram para o governo do Estado, R$ 19,93 bilhões para os municípios e R$ 36,08 bilhões em benefícios para pessoas físicas.

Os benefícios previdenciários lideraram entre os repasses diretos para o cidadão, com R$ 19,81 bilhões, seguido pelo Bolsa Família, com 10,88 bilhões, e pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). Também vale destacar R$ 1,14 bilhão repassados em Seguro Desemprego e R$ 220,85 milhões em Auxílio Gás.

MCMV e PAC

Pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foram contratadas 11,87 mil moradias por meio de financiamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), cujo montante total foi de R$ 1,58 bilhão em 105 municípios cearenses. Os dados são de janeiro a novembro. Há ainda a previsão de que 10,23 mil moradias recebam investimentos do Governo Federal, em 27 municípios.

O programa foi incluído no Novo PAC, que também abrange no Estado obras como: a duplicação da BR-116 (entre Pacajus e Tabuleiro do Norte); o avanço das obras da Transnordestina, duplicação do Eixão das Águas e construção do Trecho I e Ramal do Salgado, no Cinturão das Águas.

Educação e merenda escolar

Os repasses federais para educação no Ceará tiveram como destaque os aportes em merenda escolar, que teve reajuste em 2023.

Ao todo, somente para esse item foram repassados R$ 275,08 milhões até outubro deste ano, contemplando 1,86 milhão de estudantes da rede pública em 5,97 mil escolas.