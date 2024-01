BCE não vai baixar a guarda até retornar a inflação à meta de 2%, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou o compromisso "absoluto" da instituição em reduzir a inflação na zona do euro à meta de 2%. "Deixei claro que não vamos baixar a guarda até termos certeza de que alcançamos exatamente isso", afirmou, em vídeo publicado no X (antigo Twitter).

Em retrospectiva sobre 2023, Lagarde lembrou que o ano foi marcado por vários desafios e contínuas mudanças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ela, a economia global enfrentou riscos de fragmentação, crescente incerteza e graves fissuras geopolíticas.